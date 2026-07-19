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Зеленский назвал атаку России по Киеву одной из самых масштабных

Ведомости

Минувшей ночью Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Об этом заявил президент Украины Владимр Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, Россия выпустила более 40 ракет различных типов, большинство из которых – по столице, а также 120 ударных беспилотников.

Как сообщает Минобороны, в ночь на 19 июля ВС РФ атаковали предприятия военной промышленности и логистические центры в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали производственные мощности по созданию компонентов для ракет и БПЛА, а также портовые объекты, используемые в целях снабжения ВСУ.

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру в Днепропетровске и железнодорожному локомотиву в Запорожской области. Локомотив использовался ВСУ для перевозки техники и снабжения.

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