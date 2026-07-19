Зеленский назвал атаку России по Киеву одной из самых масштабных

Как сообщает Минобороны, в ночь на 19 июля ВС РФ атаковали предприятия военной промышленности и логистические центры в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали производственные мощности по созданию компонентов для ракет и БПЛА, а также портовые объекты, используемые в целях снабжения ВСУ.