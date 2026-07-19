Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57-0,13%BISVP8,49+0,95%BLNG6,01+0,67%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,69-0,18%RGBITR741,88-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области

Ведомости

Российские дроны ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, специалисты войск БПС поразили логистический центр с применением «Герань-4 сикер». Объект в населенном пункте Березна Черниговской области использовался для доставки военных грузов в интересах подразделений ВСУ.

Ночью 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и логистике в Киеве, области и Одесской области. Целями стали производства ракетных и дроновых компонентов, а также порты, используемые для снабжения украинской армии.

Беспилотники «Герань» поразили логистический объект в Днепропетровске и железнодорожный локомотив в Запорожской области. Локомотив, как сообщает Минобороны, служил ВСУ для доставки техники и материального снабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. 

Читайте также:ВС РФ взяли под контроль село Вольное в Днепропетровской области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её