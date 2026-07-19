ВС РФ поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области

Российские дроны ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, специалисты войск БПС поразили логистический центр с применением «Герань-4 сикер». Объект в населенном пункте Березна Черниговской области использовался для доставки военных грузов в интересах подразделений ВСУ.