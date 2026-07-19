ВС РФ поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
Российские дроны ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, специалисты войск БПС поразили логистический центр с применением «Герань-4 сикер». Объект в населенном пункте Березна Черниговской области использовался для доставки военных грузов в интересах подразделений ВСУ.
Ночью 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и логистике в Киеве, области и Одесской области. Целями стали производства ракетных и дроновых компонентов, а также порты, используемые для снабжения украинской армии.
Беспилотники «Герань» поразили логистический объект в Днепропетровске и железнодорожный локомотив в Запорожской области. Локомотив, как сообщает Минобороны, служил ВСУ для доставки техники и материального снабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев.