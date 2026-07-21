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Армия РФ поразила оборудование ключевого узла газотранспортной системы Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Объект входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины, сообщает Минобороны РФ.

Атака была совершена с применением FPV-дронов «КВН» на оптоволокне, уточнили в военном ведомстве.

Ночью 20 июля российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений украинской армии, на территории порта Одесса. В Минобороны уточнили, что атака была совершена с применением высокоточного оружия воздушного базирования и барражирующих боеприпасов.

19 июля российские беспилотники ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Кроме того, специалисты войск БПС поразили логистический центр с использованием «Герань-4 сикер». Объект в населенном пункте Березна Черниговской области применялся для доставки военных грузов в интересах подразделений вооруженных сил Украины.

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