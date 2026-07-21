Армия РФ поразила оборудование ключевого узла газотранспортной системы Украины

19 июля российские беспилотники ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Кроме того, специалисты войск БПС поразили логистический центр с использованием «Герань-4 сикер». Объект в населенном пункте Березна Черниговской области применялся для доставки военных грузов в интересах подразделений вооруженных сил Украины.