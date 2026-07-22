Минобороны сообщило об ударе по доставлявшим грузы ВСУ сухогрузу и балкеру

В порту Черноморск был поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры логистического центра, используемые для хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.