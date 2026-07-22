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Минобороны сообщило об ударе по доставлявшим грузы ВСУ сухогрузу и балкеру

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в обеспечении ВСУ. Под удар попали сухогруз и балкер, следовавшие с грузами для украинской армии в порт Одессы, сообщили в Минобороны РФ.

В порту Черноморск был поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры логистического центра, используемые для хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

В министерстве также сообщили, что в Одессе и населенном пункте Молодежное, расположенном примерно в 10 км к юго-западу от города, ударными беспилотниками были поражены три склада с беспилотниками, которые предназначались для поставок украинской армии.

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Политика / Армия и спецслужбы

По данным Минобороны, в течение дня удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

22 июля армия России установила контроль над селом Артельное в Харьковской области и селом Благодатное в Запорожской. Артельное перешло к ВС РФ благодаря работе подразделений группировки войск «Север». Благодатное было освобождено подразделениями «Востока».

В ночь на 22 июля российские военные ударили по портам Украины и военным объектам в Одесской области. Целями стали два морских судна на переходе, объекты инфраструктуры в порту Одессы, включая склады и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а также логистический центр «Новой почты».

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