Армия РФ взяла под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях

21 июля Минобороны сообщило, что ВС России установили контроль над поселком Волоховское в Харьковской области. 19 июля армия РФ взяла под контроль село Вольное в Днепропетровской области, а 7 июля – село Петро-Ивановка в Харьковской области. 4 июля Минобороны заявляло о переходе под контроль ВС РФ села Василевка в Донецкой народной республике (ДНР).