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Армия РФ взяла под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях

Ведомости

Армия России установила контроль над селом Артельное в Харьковской области и селом Благодатное в Запорожской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Артельное перешло к ВС РФ благодаря работе подразделений группировки войск «Север». Благодатное было освобождено подразделениями «Востока».

21 июля Минобороны сообщило, что ВС России установили контроль над поселком Волоховское в Харьковской области. 19 июля армия РФ взяла под контроль село Вольное в Днепропетровской области, а 7 июля – село Петро-Ивановка в Харьковской области. 4 июля Минобороны заявляло о переходе под контроль ВС РФ села Василевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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