ВС РФ взяли под контроль Волоховское в Харьковской области

19 июля российские военные взяли под контроль село Вольное в Днепропетровской области, а 7 июля – село Петро-Ивановка в Харьковской области. Ранее Минобороны также заявляло о переходе под контроль ВС РФ села Василевка в Донецкой народной республике (ДНР).