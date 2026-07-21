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ВС РФ взяли под контроль Волоховское в Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы России установили контроль над поселком Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поселок перешел под контроль российской армии усилиями подразделений группировки войск «Север».

19 июля российские военные взяли под контроль село Вольное в Днепропетровской области, а 7 июля – село Петро-Ивановка в Харьковской области. Ранее Минобороны также заявляло о переходе под контроль ВС РФ села Василевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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