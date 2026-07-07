Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
4 июля военное ведомство заявляло о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Василевка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения группировки войск «Центр». В тот же день Минобороны также сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, установив контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.
3 июля президенту РФ Владимиру Путину во время посещения одного из пунктов объединенной группировки российских войск доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой народной республике.
На совещании с военными президент отметил, что российские войска полностью завершили освобождение Луганской народной республики. По его словам, сейчас продолжаются боевые действия по уничтожению формирований ВСУ на территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в плановом порядке продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.