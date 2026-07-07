Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

На совещании с военными президент отметил, что российские войска полностью завершили освобождение Луганской народной республики. По его словам, сейчас продолжаются боевые действия по уничтожению формирований ВСУ на территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в плановом порядке продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.