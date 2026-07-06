Какие последствия будет иметь взятие Константиновки российской армией

При этом контакты России и США не прекращаются и в отсутствие поездок Уиткоффа и Кушнера, заявил позже журналисту «Вестей» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что пока эмиссары Трампа заняты, но, как только они освободятся, их будут рады видеть в Москве. Источник ТАСС сообщал, что Кушнер и Уиткофф могут приехать до конца августа 2026 г. (последний раз они были в российской столице в декабре 2025 г.). Кроме того, Песков говорил, что на встрече с военными Путин дал поручение определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников, что пригодится при принятии неких ответственных решений.