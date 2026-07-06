Какие последствия будет иметь взятие Константиновки российской армией

Какие последствия будет иметь взятие Константиновки российской армиейЭто событие накануне саммита НАТО наглядно показывает, что не Россия, а Украина проигрывает на поле боя
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (ВС) Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля, что группировка войск «Южная» взяла город Константиновку в ДНР. Это один из основных узлов обороны сил Украины в ДНР в составе укрепрайона, который также включает в себя города Славянск, Краматорск и Дружковку, говорит военный эксперт Иван Коновалов. В обозримой перспективе, прогнозирует он, могут начаться бои уже за Дружковку.
После занятия всего укрепрайона практически вся ДНР будет находиться под контролем России. В ходе посещения Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск ему также были показаны виды Константиновки с БПЛА.
Сам президент после этого отметил, что взятие Константиновки – «только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ», которые удерживают этот укрепрайон с глубокой эшелонированной системой фортификационных сооружений. Путин отметил, что взятие Константиновки имеет «важное стратегическое значение» для продвижения в ДНР. Этот город он назвал ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса с 20 500 домами, сравнив его с украинским областным центром Сумы, где их всего 30 000 (до военных действий в Константиновке проживало около 80 000 человек, в Сумах – примерно 250 000. – «Ведомости»).
По словам командира 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» Антона Груниса, на подступах к Константиновке ВСУ ранее подготовили четыре рубежа обороны, которые представляли собой «систему залитых бетоном укрепрайонов». На первом этапе российские солдаты, просачиваясь небольшими группами в тыл противника и обходя город с флангов, сумели преодолеть оборонительные позиции и блокировать часть сил ВСУ. «С этого момента организованная оборона города была практически нарушена», – констатировал он.
Теперь в Константиновке, сказал командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев , «проводится зачистка городских кварталов от мелких разрозненных групп противника, которые еще укрываются в подвалах населенного пункта».
Позже в Минобороны сообщили, что Россия готова провести «гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке», предложив Украине с 12.00 до 18.00 мск 6 июля прекратить обстрел города. 5 июля в Минобороны сообщили об отказе Киева.
На следующий день, 4 июля Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом по случаю 250-летия независимости США. При этом помощник Путина Юрий Ушаков подчеркнул, что звонок был инициирован американской стороной уже после поздравительной телеграммы из Кремля.
В разговоре Путин еще раз поздравил Трампа и весь американский народ, «напомнив о вкладе России в становление американской государственности». В диалоге, который продолжался почти полтора часа, лидеры затронули и тему украинского урегулирования, в том числе с учетом скорого саммита НАТО в Турции 7–8 июля.
Президент США 4 июля «подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса». Его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы «в удобное время» приехать в Москву. В Кремле считают, что Киев и «его европейские спонсоры» делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта, при этом европейская «партия войны» исходит «из ложного восприятия общей ситуации». Путин обрисовал Трампу «картину реальной обстановки на поле боя, где российские ВС уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», включая Константиновку, добавил Ушаков.
Трамп, по словам помощника российского президента, выразил мнение, что для эффективного экономического сотрудничества между Россией и США следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт. В повестке разговора также были темы Ирана, сотрудничества в космосе и культуре, чемпионата мира по футболу, который проходит этим летом в США, Канаде и Мексике.
При этом контакты России и США не прекращаются и в отсутствие поездок Уиткоффа и Кушнера, заявил позже журналисту «Вестей» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что пока эмиссары Трампа заняты, но, как только они освободятся, их будут рады видеть в Москве. Источник ТАСС сообщал, что Кушнер и Уиткофф могут приехать до конца августа 2026 г. (последний раз они были в российской столице в декабре 2025 г.). Кроме того, Песков говорил, что на встрече с военными Путин дал поручение определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников, что пригодится при принятии неких ответственных решений.
Успех в Константиновке достигнут российскими солдатами и офицерами, которым, несмотря на сильные укрепления и массированное применение противником беспилотников различных типов, удалось нащупать слабые места в обороне противника, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. При этом сам ход боев говорит о том, что наша армия смогла эффективно применять свои дроны и противодействовать украинским, говорит Пухов. Взятие Константиновки наглядно говорит о том, кто побеждает на земле, рассуждает военный эксперт Коновалов, хотя противник и его спонсоры могут еще сколько угодно называть белое черным и говорить о победах Украины.
Новости с поля боя оказывают определенное влияние на Трампа, потому что он всегда поддерживает победителя из-за своего политического темперамента, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт подчеркивает, что колебания президента США относительно Украины начались именно на фоне эскалации между Москвой и Киевом, когда Зеленский пытался говорить с Путиным с позиции силы. Но взятие Константиновки может вновь качнуть маятник в обратную сторону, продолжает Кошкин. Довольно красноречив и тот факт, что телефонный разговор между российским и американским президентами состоялся в День независимости США по инициативе Вашингтона, отмечает эксперт.