Скорое взятие Красного Лимана и наступление на Донбассе. Главное

3 июля президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления объединенной группировки войск в зоне спецоперации. Он заявил о полном освобождении ЛНР и росте темпов наступления российских войск. Путин отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3000 кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии».