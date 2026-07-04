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Главная / Политика /

Скорое взятие Красного Лимана и наступление на Донбассе. Главное

Генштаб провел брифинг в Национальном центре управления обороной
Ася Султанова
Станислав Красильников / РИА Новости
Станислав Красильников / РИА Новости

В Национальном центре управления обороной прошел брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Главная тема – освобождение Константиновки и дальнейшее наступление на Донбассе. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления.

Освобождение Константиновки

Южные группировки войск на краматорско-дружковском направлении полностью освободили Константиновку. По словам Рудского, город является «ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации».

Украина с 2014 г. превратила Константиновку в наиболее укрепленный и эшелонированный район обороны, отметил Генштаб. Система включала два оборонительных рубежа общей протяженностью более 150 км траншей и противотанковых рвов, 20 батальонных районов обороны, более 80 участков заграждений и свыше 50 укрепленных узлов в самом городе, более 30 км подземных коммуникаций.

Константиновка входила в четверку «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. В 2025 г. Украина присвоила Константиновке звание «Город-Герой Украины».

Главные заявления Путина на совещании в пункте объединенной группировки войск

Политика / Власть

Для удержания Константиновки ВСУ сосредоточили 7 бригад, 45 батальонов общей численностью до 15 500 военнослужащих, включая националистические формирования и подразделения с западным вооружением.

За время операции по освобождению Константиновки украинские силы потеряли порядка 13 500 военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО.

Площадь перешедшей под контроль территории – более 66 кв. км. Сейчас город полностью под контролем российских войск, завершается зачистка кварталов.

Продолжение наступления

Освободившие Константиновку части без остановки продолжают наступление совместно с группировкой «Центр» на Дружковку. Противник отброшен на несколько километров, бои идут уже на окраине Алексеево-Дружковки. Группировки «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Подразделения 3-й армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в 8 км от восточной окраины Славянска.

Войска «Запада» завершают взятие Красного Лимана. Соединения группировки «Центр» преодолели мощный рубеж, возводившийся с 2014 г., и вышли к Доброполью и Анновке.

3 июля президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления объединенной группировки войск в зоне спецоперации. Он заявил о полном освобождении ЛНР и росте темпов наступления российских войск. Путин отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3000 кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии».

Президент заявил, что действия командования ВС РФ должны быть ритмичными, рациональными и последовательными. По его словам, необходимо сохранять жизни российских бойцов и одновременно выполнять поставленные задачи спецоперации.

 

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