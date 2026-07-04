Главные заявления Путина на совещании в пункте объединенной группировки войск

Главные заявления Путина на совещании в пункте объединенной группировки войскПрезидент отметил взятие Константиновки и поручил расширить буфер безопасности в зоне спецоперации
Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления объединенной группировки войск в зоне спецоперации, где заслушал доклады военного командования. Глава государства заявил о полном освобождении ЛНР, росте темпов наступления российских войск, оценил значение взятия Константиновки и поручил продолжить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. «Ведомости» собрали главные заявления президента.
О ходе спецоперации
Путин сообщил, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов практически ежедневно докладывает ему об обстановке в зоне спецоперации.
По словам президента, территория Луганской народной республики полностью освобождена. При этом продолжается уничтожение формирований ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях идет планово.
Глава государства отметил, что выполнение задач спецоперации осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба, а стратегическая инициатива остается за российскими вооруженными силами.
Путин также заявил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3000 кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии». По его словам, темпы наступления российских подразделений возрастают по всей линии фронта.
О Константиновке
Президент назвал освобождение Константиновки стратегически важным, поскольку город является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.
При этом Путин обратил внимание, что в районе Константиновки остаются мирные жители, и поручил сделать все необходимое для их эвакуации.
О задачах военных и зоне безопасности
Президент заявил, что действия командования ВС РФ должны быть ритмичными, рациональными и последовательными. По его словам, необходимо сохранять жизни российских бойцов и одновременно выполнять поставленные задачи спецоперации.
Путин также не исключил, что Киев может предпринять новые диверсионные вылазки, и поручил военным быть готовыми к таким действиям.
«Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы, во-первых, должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых, противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера», – пояснил глава государства.
Путин заявил, что чем больше попыток ударов по российской гражданской инфраструктуре будет предпринимать противник, тем более масштабную зону безопасности российским военным придется создавать на сопредельной территории.
Об Украине
Президент поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его функционирование.
Путин также назвал руководство киевского режима лицедеями, которые своими заявлениями дезорганизуют как себя, так и своих союзников. По его словам, бравурные заявления главы киевского режима о несуществующих военных успехах ВСУ на руку России.
Также президент отметил, что целью «мнимых европейцев-миротворцев» является не достижение мира, а продолжение войны с Россией «до последнего украинца».