Киев отказался принять тела погибших в Константиновке украинских военныхМинобороны до этого заявило о готовности 20 мировых СМИ направить журналистов в город
Украинская сторона отказалась принять тела своих военных, погибших в Константиновке (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что киевский режим не предпринял никаких действий для того, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены их родственниками. По оценке военного ведомства, украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое отношение к павшим военным как к расходному материалу, который преимущественно набирается на передовую в ходе принудительной мобилизации.
4 июля российское военное ведомство заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня ВСУ в районе Константиновки. После этого более 20 редакций средств массовой информации из разных стран и континентов сообщили о готовности приехать в город, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных.
ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал освобождение города стратегически важным, поскольку Константиновка является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.
Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской также подчеркнул значение взятия города, назвав его «ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе» – Краматорско-Славянской агломерации. В Генштабе отметили, что с 2014 г. Украина превратила Константиновку в наиболее укрепленный и эшелонированный оборонительный район. В ходе операции по освобождению Константиновки украинские силы потеряли около 13 500 военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Площадь перешедшей под контроль территории превысила 66 кв. м.
Константиновка входила в четверку так называемых «городов-крепостей» Донбасса наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, а в 2025 г. Киев присвоил ей звание «Город – Герой Украины».