Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN454,2+0,69%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,16+0,19%RGBITR748,03+0,29%
Главная / Политика /

Киев отказался принять тела погибших в Константиновке украинских военных

Минобороны до этого заявило о готовности 20 мировых СМИ направить журналистов в город
Ведомости

Украинская сторона отказалась принять тела своих военных, погибших в Константиновке (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что киевский режим не предпринял никаких действий для того, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены их родственниками. По оценке военного ведомства, украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое отношение к павшим военным как к расходному материалу, который преимущественно набирается на передовую в ходе принудительной мобилизации.

4 июля российское военное ведомство заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня ВСУ в районе Константиновки. После этого более 20 редакций средств массовой информации из разных стран и континентов сообщили о готовности приехать в город, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. 

Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

Политика / Власть

ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал освобождение города стратегически важным, поскольку Константиновка является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской также подчеркнул значение взятия города, назвав его «ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе» – Краматорско-Славянской агломерации. В Генштабе отметили, что с 2014 г. Украина превратила Константиновку в наиболее укрепленный и эшелонированный оборонительный район. В ходе операции по освобождению Константиновки украинские силы потеряли около 13 500 военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Площадь перешедшей под контроль территории превысила 66 кв. м.

Константиновка входила в четверку так называемых «городов-крепостей» Донбасса наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, а в 2025 г. Киев присвоил ей звание «Город – Герой Украины».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте