Киев отказался принять тела погибших в Константиновке украинских военных

В ведомстве отметили, что киевский режим не предпринял никаких действий для того, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены их родственниками. По оценке военного ведомства, украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое отношение к павшим военным как к расходному материалу, который преимущественно набирается на передовую в ходе принудительной мобилизации.