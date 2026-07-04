Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке
Владимир Зеленский сможет приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал предложение украинского лидера провести встречу в Константиновке.
«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
3 июня ВС РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой народной республике. Украинские войска превратили город в укрепрайон, который ВСУ считали практически неприступным, отметили в Кремле. В этот же день Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ в этом городе.