Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», – сказал Песков (цитата по ТАСС).