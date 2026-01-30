Песков напомнил о просьбе Зеленского о встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин инициативно никуда не приглашал президента Украины Владимира Зеленского и не предлагал встречаться с ним. О встрече просил Зеленский. Об этом напомнил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Так представитель Кремля прокомментировал отказ президента Украины приезжать на переговоры в Москву.
«Зеленский, собственно, инициирует встречу, и в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Вот здесь очень важно это помнить», – пояснил Песков.
30 января Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров с Путиным. Он заявил, что это невозможно. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с российским президентом в любом месте, кроме столицы России.
Днем ранее Песков заявил, что Путин и Зеленский могут провести переговоры в Москве. Он указал, что в вопросе организации встречи президентов эвентуальные рассуждения неуместны.
27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о готовности Зеленского провести прямую встречу с Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По его словам, наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией. Их президент Украины готов обсудить на высшем уровне.