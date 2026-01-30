Зеленский отказался от приглашения в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «РБК-Украина».
Зеленский подчеркнул, что это невозможно.
29 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от Зеленского пока не было реакции на повторное приглашение в Москву на переговоры. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с Путиным в любом месте, кроме российской столицы.
27 января глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам Сибиги, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.