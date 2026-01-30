Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский отказался от приглашения в Москву

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский подчеркнул, что это невозможно.

29 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от Зеленского пока не было реакции на повторное приглашение в Москву на переговоры. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с Путиным в любом месте, кроме российской столицы.

27 января глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам Сибиги, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь