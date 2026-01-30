Зеленский отказался от приглашения в Москву

29 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от Зеленского пока не было реакции на повторное приглашение в Москву на переговоры. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с Путиным в любом месте, кроме российской столицы.