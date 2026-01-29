Песков: РФ говорит о Москве, а не об ОАЭ для встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести переговоры в Москве, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможности встречи президентов в ОАЭ.
«В вопросе организации встречи Путина и Зеленского эвентуальные рассуждения неуместны», – сказал Песков журналистам в Кремле.
Он добавил, что от Зеленского пока не было реакции на повторное приглашение в Москву на переговоры. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с Путиным в любом месте, кроме российской столицы.
Песков также уточнил, что переговоры в Турции и в ОАЭ по Украине не являются преемственными. Они разные по своей сути.
23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сторону Москвы на встрече возглавил Костюков. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров (он же возглавил делегацию), глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры «очень сложными». Следующая встреча запланирована на 1 февраля.
27 января глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам Сибиги, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.
28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с Путиным, Кремль приглашает его в Москву.