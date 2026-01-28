Песков назвал очень сложными переговоры с Украиной

«Безусловно, работа ведется, и хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», – заявил представитель Кремля.