Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал очень сложными переговоры с Украиной

Контакты трехсторонней группы будут продолжены
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры по Украине как «сложные». Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об «очень хорошем развитии событий» на переговорах в Абу-Даби.

«Безусловно, работа ведется, и хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», – заявил представитель Кремля.

27 января Трамп заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию происходят «очень хорошие вещи». Глава американской администрации при этом не стал раскрывать деталей и оставил без прямого ответа вопрос о возможности проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

В тот же день Трамп также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что этот процесс находится «на подходе».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте