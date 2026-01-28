Песков назвал очень сложными переговоры с Украиной

Песков назвал очень сложными переговоры с УкраинойКонтакты трехсторонней группы будут продолжены
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры по Украине как «сложные». Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об «очень хорошем развитии событий» на переговорах в Абу-Даби.
«Безусловно, работа ведется, и хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», – заявил представитель Кремля.
27 января Трамп заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию происходят «очень хорошие вещи». Глава американской администрации при этом не стал раскрывать деталей и оставил без прямого ответа вопрос о возможности проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.
В тот же день Трамп также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что этот процесс находится «на подходе».