Главная / Политика /

Трамп: урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что этот процесс находится «на подходе».

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», – сказал Трамп (цитата «РИА Новости»). Он также подчеркнул свое желание прекратить кровопролитие и вновь отметил, что изначально считал, что разрешение этого конфликта будет простым.

26 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Абу-Даби, имели историческое значение. Команде Трампа удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон конфликта, чтобы приблизиться к миру, добавила она.

Читайте также:Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭ
