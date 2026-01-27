Трамп: урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», – сказал Трамп (цитата «РИА Новости»). Он также подчеркнул свое желание прекратить кровопролитие и вновь отметил, что изначально считал, что разрешение этого конфликта будет простым.