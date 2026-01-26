Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭ

Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭВашингтон оптимистично оценил результаты саммита
В Абу-Даби 24 января завершились трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины по урегулированию украинского кризиса. Они состояли из разных форматов и включали разговоры разных групп, выяснили в ТАСС. Российскую делегацию на встрече возглавил начальник ГРУ Генштаба адмирал Игорь Костюков. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. А американскую – спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Как сообщили ТАСС и Reuters, второй день трехсторонних переговоров прошел в закрытом режиме. Ключевыми темами повестки были вопросы границ, создание буферных зон вдоль линии соприкосновения российско-украинских войск, обсуждение механизмов контроля за будущим прекращением огня и параметров безопасности в Европе, а также спор вокруг Запорожской АЭС. Кроме этого, по данным газеты Financial Times, во время диалога американская и украинская делегации настаивали на установлении энергетического перемирия. Оно предполагает прекращение российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в обмен на отказ украинской стороны от ударов по российским нефтетанкерам и НПЗ.
Российская и украинская делегации в ходе переговоров впервые за долгие годы взаимодействовали напрямую без участия американцев, сообщили Axios и Reuters со ссылкой на источники.
Спецпосланник Трампа Уиткофф на своей странице в Х сообщил о готовности сторон провести переговоры на следующей неделе. Текущий раунд завершился на «очень конструктивной» ноте, написал он.
Оптимистично оценили итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби также неназванные американские чиновники в разговоре с Axios. По словам одного из них, в заключительный день все три переговорные команды совместно пообедали и в «какой-то момент выглядели почти как друзья». «Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела», – сказал изданию другой американский источник.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в первый день переговоров сторонам не удалось договориться по территориальной проблеме. Российское руководство настаивает на полном выводе военных подразделений Украины из неподконтрольной части территории Донбасса с учетом установленных параметров безопасности. Украинская сторона, в свою очередь, отказывается это делать.
Незадолго до начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби издание Corriere della Sera писало, что Уиткофф и Кушнер предложили Москве и Киеву направить на Украину западный военный контингент и использовать его как гарантию безопасности страны в обмен на вывод украинских войск из Донбасса. Но российская сторона неоднократно отказывалась от этих предложений.
Следующий раунд переговоров предположительно состоится в том же месте 1 февраля, писали Axios и Reuters со ссылкой на источники.
Трехсторонняя встреча США, Украины и России в ОАЭ началась на следующий день после того, как российский президент Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию с участием Уиткоффа, Кушнера и Грюнбаума. Вскоре помощник президента Юрий Ушаков назвал эти переговоры «исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». Он повторил, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования кризиса не стоит. Визит Уиткоффа в российскую столицу стал седьмым по счету после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г.
Главным итогом переговоров в Абу-Даби стало решение сторон продолжить переговоры для урегулирования международного кризиса, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Во время диалога рабочие группы затронули условия для разрешения спорных вопросов, заметил эксперт: «Москва предлагала формат рабочих групп еще в мае-июне 2025 г., но тогда Киев отказался от этого. Прекращение огня на линии соприкосновения войск требует детализации сроков и параметров отхода украинской армии из отдельных участков территорий, что объясняет наличие в составе делегаций военных».
При этом вопросы гарантий безопасности для России и Украины, гуманитарные и экономические вопросы на встрече затронуты не были, уверен Силаев. По его мнению, скорая встреча Путина и Зеленского на данный момент невозможна – для этого потребуется длительная подготовка на уровне рабочих групп.
На встрече в ОАЭ делегации трех государств обсудили преимущественно технические вопросы – условия прекращения огня и создание на линии соприкосновения буферных зон, продолжил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Другие аспекты мира, отметил он, обсуждаются в другом формате и на другом уровне. «В отличие от украинского руководства, Москва пока настаивает на обсуждении военно-технических тем. Правда, диверсифицированный состав украинской делегации говорит о более широких ожиданиях Киева», – сказал политолог.
Кортунов оценил итоги этой встречи с осторожным оптимизмом. По его словам, стороны на данный момент пока далеки от разрешения территориальных споров. «В ближайшее время состоится новый раунд переговоров. Сохранение текущего темпа может оказать позитивное воздействие на мирный процесс. Пока стоит проявлять максимальную осторожность в прогнозировании, так как позиции Москвы и Киева по-прежнему сильно расходятся», – резюмировал эксперт.