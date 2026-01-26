Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭ

Как сообщили ТАСС и Reuters, второй день трехсторонних переговоров прошел в закрытом режиме. Ключевыми темами повестки были вопросы границ, создание буферных зон вдоль линии соприкосновения российско-украинских войск, обсуждение механизмов контроля за будущим прекращением огня и параметров безопасности в Европе, а также спор вокруг Запорожской АЭС. Кроме этого, по данным газеты Financial Times, во время диалога американская и украинская делегации настаивали на установлении энергетического перемирия. Оно предполагает прекращение российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в обмен на отказ украинской стороны от ударов по российским нефтетанкерам и НПЗ.