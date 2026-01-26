Белый дом назвал трехстороннюю встречу по Украине в Абу-Даби исторической

Белый дом назвал трехстороннюю встречу по Украине в Абу-Даби историческойТрамп остается глубоко вовлеченным в процесс урегулирования украинского кризиса
Трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Абу-Даби, имели историческое значение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.
Команде президента США Дональда Трампа удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон конфликта, чтобы приблизиться к миру, добавила она.
Левитт отметила, что сам Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс и получает всю информацию о ходе переговоров от своего зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа. Президент США, по ее словам, не теряет надежды на то, что конфликт удастся урегулировать.
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Ключевыми темами переговоров стали территориальные вопросы, создание буферных зон вдоль линии соприкосновения армий, обсуждение механизмов контроля за будущим прекращением огня и параметров безопасности в Европе и спор вокруг Запорожской атомной электростанции.
25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать высокой результативности от переговоров в ОАЭ. Представитель Кремля отметил, что дружелюбие в ходе переговоров вряд ли возможно. При этом, добавил он, если процесс идет, нужно пытаться чего-то достичь.