Белый дом назвал трехстороннюю встречу по Украине в Абу-Даби исторической

Левитт отметила, что сам Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс и получает всю информацию о ходе переговоров от своего зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа. Президент США, по ее словам, не теряет надежды на то, что конфликт удастся урегулировать.