Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом назвал трехстороннюю встречу по Украине в Абу-Даби исторической

Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс урегулирования украинского кризиса
Ведомости

Трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Абу-Даби, имели историческое значение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

Команде президента США Дональда Трампа удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон конфликта, чтобы приблизиться к миру, добавила она.

Левитт отметила, что сам Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс и получает всю информацию о ходе переговоров от своего зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа. Президент США, по ее словам, не теряет надежды на то, что конфликт удастся урегулировать.

Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭ

Политика / Международные новости

23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Ключевыми темами переговоров стали территориальные вопросы, создание буферных зон вдоль линии соприкосновения армий, обсуждение механизмов контроля за будущим прекращением огня и параметров безопасности в Европе и спор вокруг Запорожской атомной электростанции.

25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать высокой результативности от переговоров в ОАЭ. Представитель Кремля отметил, что дружелюбие в ходе переговоров вряд ли возможно. При этом, добавил он, если процесс идет, нужно пытаться чего-то достичь.

Читайте также:Кто и что обсуждают на первой встрече России, Украины и США в Абу-Даби
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте