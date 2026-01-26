Песков призвал не ждать высокой результативности от переговоров в ОАЭ

«Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня, но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это, это можно оценивать положительно, но впереди предстоит еще серьёзная работа», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей». Он пояснил, что сейчас контакты ведутся на экспертном уровне.