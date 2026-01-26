Песков призвал не ждать высокой результативности от переговоров в ОАЭ

Песков призвал не ждать высокой результативности от переговоров в ОАЭПродолжение трехсторонних контактов по Украине намечено на следующую неделю
Было бы ошибкой рассчитывать на то, что трехсторонние контакты по вопросу украинского урегулирования станут высоко результативными, так как впереди еще много работы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос «Ведомостей» об оценках прошедшего раунда переговоров в ОАЭ.
«Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня, но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это, это можно оценивать положительно, но впереди предстоит еще серьёзная работа», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей». Он пояснил, что сейчас контакты ведутся на экспертном уровне.
Представитель Кремля отметил, что дружелюбие в ходе переговоров вряд ли возможно. При этом, добавил он, если процесс идет, нужно пытаться чего-то достичь.
Он подчеркнул, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для российской стороны принципиальное значение. «Наши переговорщики наши интересы продолжают отстаивать», – отметил Песков.
24 января в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по урегулированию украинского кризиса. Сторону Москвы на встрече возглавил начальник ГРУ Генштаба адмирал Игорь Костюков. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Ключевыми темами переговоров стали территориальные вопросы, создание буферных зон вдоль линии соприкосновения армий, обсуждение механизмов контроля за будущим прекращением огня и параметров безопасности в Европе и спор вокруг Запорожской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский спустя день после переговоров заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от Донбасса.