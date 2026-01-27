Газета
Трамп назвал очень хорошими результаты переговоров по Украине в Абу-Даби

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию происходят «очень хорошие вещи». Такой ответ он дал на вопрос ТАСС.

Глава американской администрации при этом не стал раскрывать деталей и оставил без прямого ответа вопрос о возможности проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

27 января Трамп также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что этот процесс находится «на подходе».

26 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Абу-Даби, имели историческое значение. Команде Трампа удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон конфликта, чтобы приблизиться к миру, добавила она.

