Трамп назвал очень хорошими результаты переговоров по Украине в Абу-Даби
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию происходят «очень хорошие вещи». Такой ответ он дал на вопрос ТАСС.
Глава американской администрации при этом не стал раскрывать деталей и оставил без прямого ответа вопрос о возможности проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.
27 января Трамп также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что этот процесс находится «на подходе».
26 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Абу-Даби, имели историческое значение. Команде Трампа удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон конфликта, чтобы приблизиться к миру, добавила она.