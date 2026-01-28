Ушаков: РФ готова организовать встречу Путина и Зеленского в Москве

«Вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом. Он, в частности, предлагал нам такую возможность. Наш подход вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз затрагивал эту тему. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов», – сказал Ушаков. При этом он подчеркнул, что такие контакты должны быть хорошо проработаны.