Ушаков: РФ готова организовать встречу Путина и Зеленского в Москве

Ушаков: РФ готова организовать встречу Путина и Зеленского в МосквеПрезиденту Украины будет гарантирована безопасность
Если президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с лидером России Владимиром Путиным, Кремль приглашает его в Москву. Об этом сказал помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом. Он, в частности, предлагал нам такую возможность. Наш подход вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз затрагивал эту тему. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов», – сказал Ушаков. При этом он подчеркнул, что такие контакты должны быть хорошо проработаны.
Помощник президента отметил, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность и предоставить все необходимые условия для работы.
27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов провести прямую встречу с Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Ушаков говорил тогда, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы.