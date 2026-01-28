Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: РФ готова организовать встречу Путина и Зеленского в Москве

Президенту Украины будет гарантирована безопасность
Ведомости

Если президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с лидером России Владимиром Путиным, Кремль приглашает его в Москву. Об этом сказал помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом. Он, в частности, предлагал нам такую возможность. Наш подход вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз затрагивал эту тему. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов», – сказал Ушаков. При этом он подчеркнул, что такие контакты должны быть хорошо проработаны.

Помощник президента отметил, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность и предоставить все необходимые условия для работы.

27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов провести прямую встречу с Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.

23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Ушаков говорил тогда, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её