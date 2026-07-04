Россия готова передать Украине тела погибших бойцов ВСУ в Константиновке

Россия готова передать Украине тела погибших бойцов ВСУ в КонстантиновкеМинобороны РФ предложило прекратить обстрелы с 12:00 до 18:00 мск 6 июля
Минобороны России предложило украинским военным прекратить обстрел Константиновки с 12:00 до 18:00 мск 6 июля, чтобы провести обмен телами погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление российского оборонного ведомства.
3 июня президенту Владимиру Путину было доложено, что ВС РФ полностью освободили Константиновку. Президнт призвал сделать все необходимое для эвакуации мирных жителей, остающихся в городе.
18 июня Россия и Украина провели очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих. Москва передала 522 тела погибших украинских военных. Киев вернул российской стороне 33 тела бойцов Вооруженных сил РФ.
15 мая РФ передала украинской стороне 526 тел погибших бойцов ВСУ, а Киев вернул останки 41 погибшего.