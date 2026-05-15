Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных

15 мая Минобороны сообщило, что Москва и Киев вернули с подконтрольной киевскому режиму территории 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.