Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных

Россия и Украина произвели обмен телами погибших военныхРФ получила 41 тело российских военных и передала Украине 526 тел погибших бойцов ВСУ
Россия передала украинской стороне 526 тел погибших бойцов ВСУ и получила 41 тело российских военных. Об этом сообщил «РИА Новости» осведомленный источник.
Прошлый обмен телами между российской и украинской стороной состоялся 9 апреля. Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих, украинская сторона – 41 тело российских военных.
15 мая Минобороны сообщило, что Москва и Киев вернули с подконтрольной киевскому режиму территории 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ранее представитель президента США Дональда Трампа, сообщив о перемирии между Россией и Украиной на 9–11 мая, анонсировал крупный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Москва эту инициативу поддержала.