Россия поддержала инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной

Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая и до 10 мая. Минобороны сообщало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать и Россия.