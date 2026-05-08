Политика /

Россия поддержала инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной

Москва также готова обменять пленных по схеме «1000 на 1000», заявил Ушаков
Ведомости

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа продлить перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его сообщение для журналистов опубликовал Кремль в Мах.

Москва также согласна провести обмен пленными в формате «1000 на 1000», добавил Ушаков.

Помощник Владимира Путина рассказал, что договоренность о перемирии и обмене была достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией американского президента. По его словам, представители Вашингтона в свою очередь были на связи с Киевом.

В Кремле также сочли важным, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что лично просил президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского заключить временное перемирие на 9, 10 и 11 мая. Он выразил надежду, что это приведет к установлению мира.

Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая и до 10 мая. Минобороны сообщало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать и Россия.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор. На совещании Совбеза 8 мая российский лидер вспомнил, как обсудил с американским коллегой совместную борьбу СССР и США против фашизма во Второй мировой войне. 

