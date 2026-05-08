Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной

Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и УкраинойОн выразил надежду, что это приведет к установлению мира
Президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное перемирие между Россией и Украиной. Режим прекращения огня будет действовать 9, 10 и 11 мая, сообщил американский лидер в соцсети Truth Social.
«Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен 1000 военнопленных с каждой из стран», – уточнил политик.
Трамп рассказал также, что лично просил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского заключить временное перемирие.
Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая и до 10 мая. Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать и Россия.
6 мая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества украинский лидер пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – сказал Зеленский. Минобороны РФ в ответ заявило, что в случае атак нанесет «ответный массированный ракетный удар по центру Киева». Российский МИД призвал дипмиссии эвакуировать своих сотрудников из столицы Украины.