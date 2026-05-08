Зеленский выдвинул условие для соблюдения перемирия на 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая и до 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. 7 мая Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Отмечалось, что при нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ».