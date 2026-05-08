Зеленский выдвинул условие для соблюдения перемирия на 9 Мая

Украина будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать и Россия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения, опубликованного его Telegram-канале.

«Мы будем действовать совершенно зеркально», – заявил он.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая и до 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. 7 мая Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Отмечалось, что при нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ».

Также в случае попыток сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Оборонное ведомство также предупредило гражданское население Киева и сотрудников дипведомств о необходимости своевременно покинуть город.

8 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 1630 раз. В министерстве отметили, что российские военные «зеркально реагировали» на нарушения перемирия.

