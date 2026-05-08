Объявленное российской стороной перемирие начало действовать

Объявленное российской стороной перемирие начало действоватьОно продлится до 10 мая
Начало действовать перемирие, которое объявила российская сторона в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Режим прекращения огня начал действовать в 00:00 мск 8 мая и продлится до 10 мая. Решение принял президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин.
7 мая Минобороны сообщило, что в указанный период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. В ведомстве призвали украинскую сторону последовать российскому примеру.
При нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ». Также в случае попыток сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Оборонное ведомство также предупредило гражданское население Киева и сотрудников дипведомств о необходимости своевременно покинуть город.