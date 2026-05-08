Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,37-0,27%RTSI1 101,16-0,27%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны заявило о 1630 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Ведомости

ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным на время празднования Дня Победы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что с 00:00 8 мая все российские группировки войск в зоне специальной военной операции прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых позициях. При этом украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников по позициям ВС РФ, а также по приграничным объектам в Белгородской и Курской областях.

В министерстве отметили, что российские военные «зеркально реагировали» на нарушения перемирия. В ответ наносились удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников.

Минобороны РФ призвало ВСУ присоединиться к перемирию

Политика / Международные отношения

Режим прекращения огня, объявленный Россией в связи с празднованием Дня Победы, начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. 7 мая Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Отмечалось, что при нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ». Кроме того, при попытках сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по центру Киева.

Утром 8 мая Минобороны уже сообщало о нарушении прекращения огня. Тогда ВСУ в зоне спецоперации 1365 раз нарушили перемирие.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте