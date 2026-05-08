Минобороны заявило о 1630 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным на время празднования Дня Победы. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что с 00:00 8 мая все российские группировки войск в зоне специальной военной операции прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых позициях. При этом украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников по позициям ВС РФ, а также по приграничным объектам в Белгородской и Курской областях.
В министерстве отметили, что российские военные «зеркально реагировали» на нарушения перемирия. В ответ наносились удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников.
Режим прекращения огня, объявленный Россией в связи с празднованием Дня Победы, начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. 7 мая Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Отмечалось, что при нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ». Кроме того, при попытках сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по центру Киева.
Утром 8 мая Минобороны уже сообщало о нарушении прекращения огня. Тогда ВСУ в зоне спецоперации 1365 раз нарушили перемирие.