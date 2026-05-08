Минобороны заявило о 1630 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Режим прекращения огня, объявленный Россией в связи с празднованием Дня Победы, начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. 7 мая Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Отмечалось, что при нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ». Кроме того, при попытках сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по центру Киева.