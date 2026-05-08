Минобороны заявило об ударах ВСУ, несмотря на перемирие

1365 нарушений режима прекращения огня зафиксировано в зоне спецоперации
ВСУ в зоне спецоперации 1365 раз нарушили режим прекращения огня, объявленный российской стороной с 00:00 мск 8 мая. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что с полуночи 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. ВСУ за это время 153 раза обстреляли позиции войск ВС России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

Украинская армия также нанесла 887 ударов беспилотниками, включая 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Кроме того, с полуночи 8 мая российские средства ПВО сбили за пределами зоны спецоперации 390 БПЛА самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Объявленное российской стороной перемирие начало действовать

Армия и спецслужбы

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ реагировали на нарушения перемирия зеркальным образом, нанося ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Российские военные также поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

Режим прекращения огня, объявленный Россией в связи с празднованием Дня Победы, начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. Решение принял президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин. 7 мая Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Отмечалось, что при нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ». Кроме того, при попытках сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по центру Киева.

