Минобороны РФ призвало ВСУ присоединиться к перемирию

В этот же день оборонное ведомство сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин. 6 мая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – сказал Зеленский.