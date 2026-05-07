Минобороны РФ призвало ВСУ присоединиться к перемирию

Минобороны РФ призвало ВСУ присоединиться к перемириюВ случае атаки на Москву 9 мая по центру Киева будет нанесен ракетный удар
Россия объявляет перемирие в дни празднования 81-годовщины со дня Победы в Великой отечественной войне. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Минобороны. В ведомстве призвали украинскую сторону последовать российскому примеру.
С 8 по 10 мая все группировки войск ВС РФ полностью прекратят боевые действия. Будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре.
При нарушении перемирия ВС РФ дадут «адекватный ответ». Также в случае попыток сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по центру Киева.
Оборонное ведомство также предупредило гражданское население Киева и сотрудников дипведомств о необходимости своевременно покинуть город.
4 мая Минобороны РФ предупредило, что Киев намерен атаковать Москву 9 мая. Российское ведомство заявило, что в случае атак нанесет «ответный массированный ракетный удар по центру Киева». В сообщении подчеркивается, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.
В этот же день оборонное ведомство сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин. 6 мая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – сказал Зеленский.
При этом 4 мая Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он предупредил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента. Москва никак на это не отреагировала, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В объявленные дни Украина наносила по России массированные удары беспилотниками.