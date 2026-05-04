Зеленский объявил о перемирии с полуночи 6 мая
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«<...> В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он.
4 мая Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – говорится в сообщении ведомства.