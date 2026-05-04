Минобороны объявило перемирие в зоне спецоперации в честь Дня Победы

Минобороны объявило перемирие в зоне спецоперации в честь Дня ПобедыОно продлится с 8 по 9 мая
Российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Решение принял президент РФ Владимир Путин, отметили в российском оборонном ведомстве.
«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – говорится в сообщении.
В Минобороны обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев намерен атаковать Москву 9 мая. Российское ведомство заявило, что в случае атак нанесет «ответный массированный ракетный удар по центру Киева».
«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – указано в сообщении.
В случае такого развития событий Минобороны рекомендовало жителям Киева и сотрудникам иностранных дипмиссий покинуть город.
30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва объявит перемирие на День Победы без учета позиции украинской стороны. В тот же день Зеленский говорил, что Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии на период празднования Дня Победы.
При этом 4 мая Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве.
Сам парад пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Решение связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.