Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK1 124-1,07%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,67-0,02%RGBITR781,5+0,11%
Главная / Политика /

Минобороны объявило перемирие в зоне спецоперации в честь Дня Победы

Оно продлится с 8 по 9 мая
Ведомости

Российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Решение принял президент РФ Владимир Путин, отметили в российском оборонном ведомстве.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – говорится в сообщении.

Песков объяснил формат парада на День Победы в этом году

Общество

В Минобороны обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев намерен атаковать Москву 9 мая. Российское ведомство заявило, что в случае атак нанесет «ответный массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – указано в сообщении.

В случае такого развития событий Минобороны рекомендовало жителям Киева и сотрудникам иностранных дипмиссий покинуть город.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва объявит перемирие на День Победы без учета позиции украинской стороны. В тот же день Зеленский говорил, что Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии на период празднования Дня Победы. 

При этом 4 мая Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве.

Сам парад пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Решение связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.

Читайте также:Песков: выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её