Минобороны объявило перемирие в зоне спецоперации в честь Дня Победы

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва объявит перемирие на День Победы без учета позиции украинской стороны. В тот же день Зеленский говорил, что Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии на период празднования Дня Победы.