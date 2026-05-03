CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%CARM1,161-2,44%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,16+0,32%
Песков: выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир

Выступление президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Его [выступление] всегда ждет весь мир, оправданно ждет», – отметил Песков. Он добавил, что предстоящее выступление будет иметь особую важность.

29 апреля Песков заявил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.

Минобороны сообщило, что в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу российских военных в зоне спецоперации: расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях ВМФ. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сказал, что Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прибудут в Москву в честь праздника.

