Песков: Россия не реагировала на заявление Киева о перемирии
Москва никак не отреагировала на заявление Украины о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая.
4 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он предупредил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента. Решение о перемирии с 8 по 9 мая принял президент России Владимир Путин.
В апреле Россия и Украина заключали пасхальное перемирие. Путин объявлял его с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Украинский лидер пообещал «действовать зеркально». По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили пасхальное перемирие более 6500 раз.