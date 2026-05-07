Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965+0,18%UTAR10,79-1,73%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 624,92-0,29%RTSI1 099,25-0,29%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Главная / Политика /

Песков: Россия не реагировала на заявление Киева о перемирии

Ведомости

Москва никак не отреагировала на заявление Украины о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он предупредил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента. Решение о перемирии с 8 по 9 мая принял президент России Владимир Путин.

В апреле Россия и Украина заключали пасхальное перемирие. Путин объявлял его с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Украинский лидер пообещал «действовать зеркально». По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили пасхальное перемирие более 6500 раз.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте