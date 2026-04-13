ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 6500 раз

ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 6500 разВС РФ продолжили проведение спецоперации
Со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия, подсчитали в Минобороны РФ.
В том числе украинская сторона совершила 694 обстрела позиций Вооруженных сил (ВС) России, 5844 удара с использованием квадрокоптеров, 4685 из которых – FPV-дронами, а 144 – беспилотниками самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.
При этом в дневное время в ходе перемирия интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была снижена.
Армия России строго соблюдала режим прекращения огня и оставались на занятых рубежах и позициях, а после прекращения пасхального перемирия продолжила проведение спецоперации.
ВС РФ сорвали пять попыток выдвижения противника в Кондратовке, Новой Сечи, Варачино Сумской области и Каленикиах в ДНР. Кроме того, были отражены три атаки на Запорожском направлении, а также сбиты 11 украинских беспилотников вне зоны спецоперации над Белгородской и Курской областями.
Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «действовать зеркально». Он говорил, что гражданскому населению необходимы праздничные дни «без угроз» и движение к устойчивому миру.