Путин рассказал, как обсуждал с Трампом победу СССР и США над фашизмом

Президент России Владимир Путин вспомнил, как обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом совместную борьбу СССР и США против фашизма во Второй мировой войне. Об этом президент РФ рассказал на оперативном совещании Совбеза.

«Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефоном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – отметил Путин.

8 мая Трамп в прокламации провозгласил 8 мая Днем победы США над «тиранией и злом в Европе» во Второй мировой войне. В документе указано, что более 250 000 американцев отдали свои жизни в борьбе против нацистского режима. Президент США призвал помнить о миллионах погибших невинных душ.

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что День Победы способствует нормализации российско-американских отношений. По его мнению, в конце концов Москва и Вашингтон выйдут «на какую-то правильную траекторию».

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры в том числе обсудили ход спецоперации на Украине.

