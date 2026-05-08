Путин рассказал, как обсуждал с Трампом победу СССР и США над фашизмом
Президент России Владимир Путин вспомнил, как обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом совместную борьбу СССР и США против фашизма во Второй мировой войне. Об этом президент РФ рассказал на оперативном совещании Совбеза.
«Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефоном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – отметил Путин.
8 мая Трамп в прокламации провозгласил 8 мая Днем победы США над «тиранией и злом в Европе» во Второй мировой войне. В документе указано, что более 250 000 американцев отдали свои жизни в борьбе против нацистского режима. Президент США призвал помнить о миллионах погибших невинных душ.
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что День Победы способствует нормализации российско-американских отношений. По его мнению, в конце концов Москва и Вашингтон выйдут «на какую-то правильную траекторию».
29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры в том числе обсудили ход спецоперации на Украине.