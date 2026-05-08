Путин рассказал, как обсуждал с Трампом победу СССР и США над фашизмом

8 мая Трамп в прокламации провозгласил 8 мая Днем победы США над «тиранией и злом в Европе» во Второй мировой войне. В документе указано, что более 250 000 американцев отдали свои жизни в борьбе против нацистского режима. Президент США призвал помнить о миллионах погибших невинных душ.