О чем поговорили Владимир Путин и Дональд Трамп

О чем поговорили Владимир Путин и Дональд ТрампГлавы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине
Вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом на брифинге журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Разговор состоялся по инициативе российской стороны и продолжался более полутора часов. Основной повесткой разговора стали ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.
Путин заявил Трампу, что считает правильным его решение продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки ситуации на Ближнем Востоке, сказал Ушаков. По его словам, президент России обратил внимание на «неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям»: «И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана».
Помощник Путина подчеркнул, что Россия настроена оказывать содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса на Ближнем Востоке и сделала ряд предложений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. Подробности предложений Ушаков не раскрыл. По его словам, для этого будут продолжены активные контакты с иранцами, лидерами стран Персидского залива, Израилем и США. Трамп дал свои оценки итогов закончившейся фазы военного противостояния, а также «взгляды на сложное положение, в котором сейчас находится Иран и его руководство», сказал Ушаков.
Что касается украинского конфликта, то Трамп акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать, отметил Ушаков. «Его доверенные лица продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом. Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», – сказал он.
Путин в свою очередь охарактеризовал текущую обстановку на линии боевого соприкосновения: российские войска удерживают там стратегическую инициативу и теснят позиции противника. По словам Ушакова, Путин в разговоре упомянул, что с начала 2025 г. Россия передала Украине более 20 000 тел погибших, а Украина России – чуть более 500. «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», – сказал Ушаков.
Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к «откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», заявил Ушаков. Путин в разговоре вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты, хотя Россия предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего «Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».
Трамп позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. Путин сказал американскому лидеру о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы 9 мая. По словам Ушакова, Трамп поддержал эту инициативу и отметил, что «праздник знаменует нашу общую Победу над нацизмом во Второй мировой войне». Россия объявляла временное прекращение огня и в прошлом году на 80-летие Победы – с 7 по 10 мая. Пасхальное перемирие в 2026 г. было с 11 по 12 апреля.
Главы государств в телефонном разговоре также обсудили российско-американские отношения, в частности, с обеих сторон было сказано о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. «Причем целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государств», – добавил Ушаков.
Путин и Трамп договорились и дальше поддерживать личные контакты и контакты на уровне помощников и представителей.
Путин также высказал слова поддержки Трампу в связи с недавним покушением на американского президента, а также осудил это преступление. Кроме того, президент России передал поздравления с днем рождения первой леди США Мелании Трамп. Президент России отметил ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями. До этого Путин и Трамп общались по телефону 9 марта 2026 г.
Путин 27 апреля в Санкт-Петербурге проводил переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Тот впервые приехал в Россию после начала вооруженного конфликта Израиля и США с Ираном. Аракчи в ходе встречи проинформировал Путина о произошедших за последний месяц событиях в Иране.