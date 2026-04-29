О чем поговорили Владимир Путин и Дональд Трамп

Путин заявил Трампу, что считает правильным его решение продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки ситуации на Ближнем Востоке, сказал Ушаков. По его словам, президент России обратил внимание на «неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям»: «И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана».