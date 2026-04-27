Песков связал паузу в урегулировании на Украине с конфликтом на Ближнем Востоке
Пауза в урегулировании конфликта на Украине связана с большей вовлеченностью США в войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос «Известий».
«Они сейчас гораздо больше заняты Ираном. Иран – это та война, которую ведут Соединенные Штаты. Поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе», – сказал Песков.
При этом он отметил, что боевые действия на Украине продолжаются. «Наши военные продвигаются вперед по всей линии фронта, и это подтверждается международными экспертами», – добавил представитель Кремля.
Песков выразил надежду, что дипломатическая активность по украинскому направлению со временем возобновится.
Он также заявил, что Москва поддерживает продолжение переговоров между США и Ираном. По его словам, возобновление боевых действий не отвечает интересам сторон. «Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям – это не в интересах нашего партнера Ирана, стран залива и мировой экономики», – заключил Песков.
26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает попытки добиться мирного урегулирования на Украине. «Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной, и я надеюсь, что мы ее разрешим», – сказал он.