Трамп: США продолжают попытки добиться мирного урегулирования на Украине
Вашингтон продолжает попытки добиться мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной, и я надеюсь, что мы ее разрешим», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В январе в ОАЭ стартовали трехсторонние консультации с участием России, Украины и США. На переговорах, прошедших в закрытом формате без журналистов, обсуждались возможные условия прекращения боевых действий, создание буферных зон и механизмы мониторинга. Состоялось два раунда встреч, проведение следующего раунда оказалось сорвано из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
The New York Times со ссылкой на источник писала 21 апреля, что РФ могут посетить американские переговорщики для диалога по российско-украинскому конфликту. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что ожидает скорого визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера.