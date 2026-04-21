NYT: переговорщики из США посетят Россию для встречи по Украине
Россию могут посетить американские переговорщики для диалога по российско-украинскому конфликту. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает скорого визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера.
«Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы все еще ждут достаточного прогресса, чтобы оправдать такую поездку, и что они намерены совершить еще один визит в Россию», – говорится в материале.
NYT сообщила, что в последние недели переговоры по Украине продвигались «за кулисами», несмотря на основное внимание Уиткоффа и Кушнера на разрешение конфликта США с Ираном. Сам Трамп говорил в контексте российско-украинских переговоров, что «хотелось бы, чтобы они поладили» и «там происходят события».
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский допускал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в США или на Ближнем Востоке. 17 апреля МИД Украины подтвердил, что Киев готов к встрече лидеров. Российская сторона приглашала Зеленского на встречу с Путиным в Москву. Киев неоднократно отвергал это предложение.
Киев заявлял, что встречу президентов возможно организовать в Турции. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров.