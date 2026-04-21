Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

NYT: переговорщики из США посетят Россию для встречи по Украине

Ведомости

Россию могут посетить американские переговорщики для диалога по российско-украинскому конфликту. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает скорого визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера.

«Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы все еще ждут достаточного прогресса, чтобы оправдать такую поездку, и что они намерены совершить еще один визит в Россию», – говорится в материале.

Как освещали переговоры по Украине

Общество

NYT сообщила, что в последние недели переговоры по Украине продвигались «за кулисами», несмотря на основное внимание Уиткоффа и Кушнера на разрешение конфликта США с Ираном. Сам Трамп говорил в контексте российско-украинских переговоров, что «хотелось бы, чтобы они поладили» и «там происходят события».

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский допускал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в США или на Ближнем Востоке. 17 апреля МИД Украины подтвердил, что Киев готов к встрече лидеров. Российская сторона приглашала Зеленского на встречу с Путиным в Москву. Киев неоднократно отвергал это предложение.

Киев заявлял, что встречу президентов возможно организовать в Турции. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь