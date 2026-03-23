Как освещали переговоры по Украине

Как освещали переговоры по УкраинеПик их упоминаний пришелся на 2025 год
С начала спецоперации в феврале 2022 г. по февраль 2026 г. российские журналисты (СМИ, газеты, журналы, информагентства, ТВ и радио) написали о российско-украинских переговорах 356 444 раза, следует из подсчетов системы «Медиалогия», которые есть у «Ведомостей». Пиковый показатель пришелся на май 2025 г. (17 401 новость), когда в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины, а также миновало трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы. Месяцем позже, в июне 2025 г., количество тематических новостей уменьшилось до 7741.
Первый рекорд пришелся на второй месяц спецоперации: в марте 2022 г. СМИ выпустили 13 691 сообщение о российско-украинских контактах в Стамбуле. «Переговоры прошли конструктивно», – сказал тогда глава российской делегации Владимир Мединский, сообщив также, что Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию. По его словам, российская сторона сделала два шага навстречу Украине для деэскалации, уточнив, что речь идет о военной и политической составляющих. Мединский также отметил, что в случае быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе.
В следующий раз за 10 000 новостей показатель перевалил в январе 2023 г.: тогда президент Владимир Путин отдал приказ о рождественском перемирии на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Об этом было написано 10 453 новости. Идею о прекращении огня не поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
В феврале СМИ растиражировали новость (12 072 упоминания) с заявлением бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. По его словам, перед тем как российско-украинские переговоры в мае 2022 г. были прерваны, стороны подготовили 17 черновиков мирного соглашения. Следующим заметным событием в декабре 2024 г. послужило интервью главы МИД России Сергея Лаврова Такеру Карлсону, в котором он сообщил, что Москва предпочитает мирное урегулирование конфликта (9864 новости).
На 2025 г. пришлось наибольшее количество всплесков активности в СМИ по теме переговоров. Первый с начала спецоперации раунд переговоров делегаций РФ и США высокого уровня прошел 7 февраля 2025 г., о чем российские СМИ написали 13 296 раз. Они продлились более четырех часов, но, по словам помощника президента по внешней политике Юрия Ушакова, было трудно утверждать, что «США и Россия сближаются».
28 апреля Путин объявил о перемирии в вооруженном конфликте с Украиной в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на трое суток: с полуночи 8 мая по 10 мая включительно. «На этот период останавливаются все боевые действия. Если Киев не пойдет на прекращение огня в этот период, то Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ», – добавили в Кремле.
После первых прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая последовал саммит Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске 15 августа (9274 новости). Тогда по итогам переговоров президент РФ выразил надежду, что достигнутое ими понимание откроет дорогу к миру на Украине. Обнародованный 20 ноября план Трампа о мирном урегулировании украинского конфликта из 28 пунктов упоминался 11 659 раз. План включил в себя территориальные уступки Киева России, ограничение вооруженных сил Украины и отказ Украины от вступления в НАТО.
Еще раз тема мирных переговоров взорвала медийное пространство в декабре 2025 г., когда Путин провел встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом (12 691 сообщение). По итогам переговоров Ушаков сообщил, что собеседникам удалось обсудить документы, которые передала американская сторона. Конкретные формулировки во время встречи не обсуждались.
Ушаков отметил, что стороны договорились на уровне представителей продолжить диалог. Он признал, что компромиссы пока не были найдены и встреча лидеров России и США не планируется.
СМИ являются главным источником получения данных наряду с социальными сетями, но к СМИ при этом больше доверия, считает политолог Александр Немцев. Важно обращать внимание не только на то, сколько новостей пишут СМИ, но и в какой тональности, продолжает социолог Денис Волков. В общественном мнении «чем больше таких разговоров, тем больше поддержка переговоров», считает он.
В целом же большинство оценок спецоперации довольно устойчивы на протяжении всего времени, что она идет, отметил Волков. К тому же на устойчивость оценок повлияло сохранение макроэкономической стабильности, добавил эксперт.