Как освещали переговоры по Украине

С начала спецоперации в феврале 2022 г. по февраль 2026 г. российские журналисты (СМИ, газеты, журналы, информагентства, ТВ и радио) написали о российско-украинских переговорах 356 444 раза, следует из подсчетов системы «Медиалогия», которые есть у «Ведомостей». Пиковый показатель пришелся на май 2025 г. (17 401 новость), когда в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины, а также миновало трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы. Месяцем позже, в июне 2025 г., количество тематических новостей уменьшилось до 7741.