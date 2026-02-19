Как зарубежные СМИ оценили итоги переговоров в Женеве по Украине

«Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что был достигнут "значительный прогресс" и стороны обязались "продолжать совместную работу над мирным соглашением". Левитт предположила, что в ближайшее время состоятся новые переговоры. Но, по ее словам, Трамп считает сложившуюся ситуацию, спустя почти четыре года после начала конфликта, очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам, которые погибли, но и по отношению к американским налогоплательщикам, которые оказывали финансовую поддержку Украине».