Как зарубежные СМИ оценили итоги переговоров в Женеве по Украине

Как зарубежные СМИ оценили итоги переговоров в Женеве по УкраинеПрорыва в ходе двухдневной встречи не произошло, но США видят прогресс
Трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялись в швейцарской Женеве 17–18 февраля. В первый день встреча длилась шесть часов, во второй – менее двух часов. По словам главы российской переговорной группы и помощника президента РФ Владимира Мединского, диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона.
Однако, по мнению зарубежных СМИ, прорыва в Женеве так и не случилось. «Ведомости» собрали основные реакции мировой прессы.
«Последний раунд переговоров завершился без каких-либо признаков значимого прогресса. Однако за кулисами переговоров стороны пытаются найти компромисс по одному из самых серьезных препятствий на пути к мирному соглашению: контролю над территорией на востоке Украины. <...>
По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, в ходе последних недель официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не контролировала бы ни одна из сторон. <...> Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, предложенный администрацией Трампа в ноябре».
«Последний раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, проходивший при посредничестве США в Женеве в среду, завершился без существенного прорыва, в то время как боевые действия продолжаются. <...> Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Швейцарии не удалось достичь соглашения по самым сложным вопросам, и обвинил Москву в "попытке затянуть" процесс».
«Президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен результатами [переговоров], в то время как Вашингтон сообщил о "значительном прогрессе". Официальные лица из Москвы и Киева заявили, что переговоры в Женеве были непростыми. По их итогам делегации договорились о новой встрече, не назвав дату, а Зеленский и представители Белого дома предположили, что переговоры могут состояться в ближайшее время.
Украина столкнулась с непрекращающимся давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который настаивает на заключении соглашения, которое может означать болезненные уступки, в то время как российские войска наносят удары по ее энергосистеме и медленно продвигаются на поле боя».
«Когда переговоры завершились, стало ясно, что по ключевым вопросам, разделяющим противоборствующие стороны, прогресса достигнуто не было, хотя, по некоторым данным, обсуждавшиеся темы были шире, чем на встречах в Абу-Даби в начале этого года.<...>
Американские чиновники, судя по всему, расходятся во мнениях относительно перспектив успешного завершения переговоров в ближайшее время. Некоторые из них говорят европейским коллегам, что, по их мнению, Путин не заинтересован в заключении сделки в ближайшее время, в то время как другие считают, что Кремль всерьез намерен положить конец конфликту путем переговоров».
«Хотя американский посланник Стив Уиткофф выразил оптимизм по поводу переговоров, как главный российский переговорщик, так и представитель Украины Владимир Зеленский указали на то, что они были «сложными».
«Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что был достигнут "значительный прогресс" и стороны обязались "продолжать совместную работу над мирным соглашением". Левитт предположила, что в ближайшее время состоятся новые переговоры. Но, по ее словам, Трамп считает сложившуюся ситуацию, спустя почти четыре года после начала конфликта, очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам, которые погибли, но и по отношению к американским налогоплательщикам, которые оказывали финансовую поддержку Украине».
«Возвращение Мединского, известного как сторонника жесткой линии в администрации президента России Владимира Путина, в качестве главы кремлевской делегации означало, что Россия не собирается уступать по ключевым требованиям, в том числе по значительному сокращению численности украинской армии, роспуску правительства президента Украины Владимира Зеленского и гарантиям нейтралитета Украины, считают аналитики. <...> Администрация Зеленского ранее заявляла, что может согласиться на вывод войск из Донбасса. Однако Киев заявил, что согласится на вывод войск только в том случае, если регион станет демилитаризованной зоной и если США предоставят юридически обоснованные гарантии безопасности».