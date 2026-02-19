Каковы перспективы завершения конфликта на Украине после переговоров в Женеве

Каковы перспективы завершения конфликта на Украине после переговоров в ЖеневеПозиции сторон пока очень далеки друг от друга
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в швейцарской Женеве 17–18 февраля, оказались тяжелыми, но деловыми. Об этом заявил лидер российской переговорной группы и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул преждевременность каких-либо оценок прошедших переговоров. По его словам, члены российской делегации напрямую докладывают Путину о ходе процесса. Одновременно с этим, согласно источникам ТАСС, Мединский провел закрытые двухчасовые переговоры непосредственно перед вылетом в Москву. Не уточняется, с кем и по какому вопросу вели разговор. Через несколько часов Мединский подтвердил, что встреча была с украинской стороной.
Непосредственно о трехсторонней встрече также высказался украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что не было продвижения по таким вопросам, как территории и Запорожская АЭС. При этом он утверждал, что военные «почти договорились» мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля». Глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул частичный прогресс, но также воздержался от конкретики.
Одинаково лишенными конкретики, но сравнительно более позитивными оказались комментарии американской стороны. Неоднократно посещавший Москву в качестве основного представителя президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отметил прогресс переговоров. «Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над сделкой», – написал он на своей странице в Х (экс-Twitter). Стоит отметить, что 17 февраля Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер также провели встречу с представителями Ирана.
Встрече в Женеве предшествовало два раунда переговоров в Абу-Даби: 23–24 января, а также 4–5 февраля. Тогда основным представителем российской делегации был не Мединский, а начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Ранее в мировых и российских СМИ неоднократно подчеркивалось, что наиболее сложными проблемами для переговорного процесса остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности – фактически военно-политический статус Украины и ее отношения с НАТО. На фоне этих событий министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу TV BRICS 9 февраля подчеркнул, что, несмотря на достижение в американском Анкоридже в августе 2025 г. Трампом и Путиным взаимопонимания, на практике с того времени диалог сторон стал идти в другую сторону.
Главный результат нынешних переговоров – это факт их продолжения, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, сохраняется и отсутствие общего понимания того, как решить самые главные вопросы: территориальный и гарантий безопасности. С одной стороны, способность сторон официально хранить молчание о ходе переговорного процесса может показаться позитивной, но с другой – показывает, что их позиции по урегулированию пока не очень сблизились.
По словам Кошкина, очевидным плюсом для обеих сторон является заинтересованность Трампа в дипломатическом урегулировании. «Он же хочет лавры миротворца, поэтому продолжит пока способствовать диалогу», – объяснил эксперт. Одновременно с этим эксперт считает, что в Вашингтоне нет четкого плана, куда этот диалог должен двигаться дальше. По мнению эксперта, вывести переговоры на новый уровень может постепенное осознание европейскими союзниками США неспособности нанесения стратегического поражения России.
«Я бы сказал, что стакан наполовину полон. Переговорный процесс идет. И сейчас главная задача – его сохранить», – подчеркнул Кошкин.
Все стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжались, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Одновременно с этим эксперт объясняет отсутствие ощутимого прогресса повторяющимися попытками Киева выторговать для себя более выгодные условия у США. Что касается подхода Трампа, то сейчас он в первую очередь недоволен Украиной. По мнению Дудакова, в связи с этим Трамп может давить на Зеленского, используя коррупционные скандалы. Хотя эксперт и не исключает, что Вашингтон может снова попытаться чередовать политику давления, применяя ее то к Киеву, то к Москве.