Каковы перспективы завершения конфликта на Украине после переговоров в Женеве

Встрече в Женеве предшествовало два раунда переговоров в Абу-Даби: 23–24 января, а также 4–5 февраля. Тогда основным представителем российской делегации был не Мединский, а начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Ранее в мировых и российских СМИ неоднократно подчеркивалось, что наиболее сложными проблемами для переговорного процесса остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности – фактически военно-политический статус Украины и ее отношения с НАТО. На фоне этих событий министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу TV BRICS 9 февраля подчеркнул, что, несмотря на достижение в американском Анкоридже в августе 2025 г. Трампом и Путиным взаимопонимания, на практике с того времени диалог сторон стал идти в другую сторону.