Чем завершился второй день трехсторонних переговоров в Женеве. Главное

Чем завершился второй день трехсторонних переговоров в Женеве. ГлавноеМединский назвал встречу тяжелой, но деловой
Трехсторонние переговоры по мирному урегулированию на Украине, проходившие в отеле InterContinental в Женеве 17-18 февраля, завершились. В первый день консультации делегаций России, Украины и США продолжались в течение шести часов, журналистов в зал не пустили. Во второй день переговорщикам хватило менее двух часов, в 12:45 мск мероприятие закончилось. Российский кортеж вернулся в отель, скоро российская делегация вылетает в Москву.
По данным четырех источников Reuters, оба дня в Женеве находились делегации из нескольких европейских стран, но в переговорах они не участвовали. Европейцев пригласили после просьбы украинского президента Владимира Зеленского, сообщил один из источников агентства. Российская сторона выступала против участия представителей европейских стран.
Что рассказала российская сторона
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую группу переговорщиков, охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. «Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах», – отметил он.
Мединский заявил также журналистам, что следующий раунд состоится в ближайшее время, не уточнив дату.
Никаких документов на переговорах в Женеве подписано не было, утверждает источник «РИА Новости».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что всю информацию по итогам прошедшего раунда представят представители российской делегации, «как это всегда было», но позже дипведомство, «возможно, эту тему разовьет».
Как комментирует переговоры Украина
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в Женеве «был прояснен» ряд вопросов, не раскрыв, каких именно. «Остальные требуют дополнительной координации», – добавил он. Сами переговоры Умеров назвал содержательными, но напряженными.
Зеленский написал в соцсети X, что прошедшие переговоры были «сложными», и обвинил российскую сторону в попытке отсрочить достижение мира. «Вчерашние встречи действительно были сложными, и можно констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже достичь финальной стадии», – говорится в сообщении политика, опубликованном незадолго до завершения переговоров.
«Касаемо политической составляющей – это все политические нюансы, вы знаете, восток [Донбасс], станция [ЗАЭС], все чувствительные вопросы. Мы видим, что есть наработки. Пока позиции разные, переговоры были непростые», – сказал он позже журналистам (цитата по «РИА Новости»).
В интервью Axios, опубликованном 17 февраля, Зеленский рассказал, что поручил украинской делегации поднять на переговорах в Женеве вопрос об организации встречи с Владимиром Путиным. По его мнению, личный контакт стал бы лучшей возможностью добиться прогресса по территориальному спору. Украинский лидер допустил возможность вывода вооруженных сил Украины из части Донецкой области, но призвал Москву отвести силы на «эквивалентное расстояние».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо не ответил, передавали ли переговорщики сообщения о предложении организовать встречу глав государств. «Переговоры идут. Второй день. Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве Владимир Мединский», – сообщил представитель Кремля.
Переговоры в Швейцарии проходили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, призывавшего Зеленского предпринять шаги для достижения скорых результатов. «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Это все, что я вам скажу», – напутствовал политик перед началом раунда.