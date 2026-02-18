Чем завершился второй день трехсторонних переговоров в Женеве. Главное

Трехсторонние переговоры по мирному урегулированию на Украине, проходившие в отеле InterContinental в Женеве 17-18 февраля, завершились. В первый день консультации делегаций России, Украины и США продолжались в течение шести часов, журналистов в зал не пустили. Во второй день переговорщикам хватило менее двух часов, в 12:45 мск мероприятие закончилось. Российский кортеж вернулся в отель, скоро российская делегация вылетает в Москву.