Песков отреагировал на слова Зеленского о возможной встрече с Путиным

Ведомости

Еще рано говорить о том, что обсуждалось на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве. Нужно дождаться завершения раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он поручил своей делегации обсудить вопрос организации встречи c Владимиром Путиным.

«Переговоры идут. Второй день. Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве [помощник президента РФ] Владимир Мединский», – сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что о ходе переговоров напрямую докладывается президенту РФ.

18 февраля за закрытыми дверьми стартовал второй день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 17 февраля и продолжался около 4,5 часа.

Reuters пишет, что после завершения основной встречи обсуждение продолжили военные представители сторон. По словам источника ТАСС, встречи проводились как в трехстороннем формате, так и в двустороннем – российско-американском и российско-украинском.

