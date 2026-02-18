Песков отреагировал на слова Зеленского о возможной встрече с Путиным

Еще рано говорить о том, что обсуждалось на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве. Нужно дождаться завершения раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он поручил своей делегации обсудить вопрос организации встречи c Владимиром Путиным.