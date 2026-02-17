Зеленский допустил вывод войск из Донбасса при условии ответного шага РФ
Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вывод вооруженных сил Украины из части Донецкой области, но призвал Москву отвести силы на «эквивалентное расстояние». Об этом он заявил в интервью Axios.
Он отверг претензии Москвы на суверенитет над регионом и подчеркнул, что односторонний уход Украины из Донбасса не будет принят обществом.
При этом он предположил, что, если соглашение зафиксирует текущую линию соприкосновения, как это было сделано в других регионах под контролем России, украинцы могут поддержать этот вариант на референдуме. «Думаю, если в документе будет записано, что мы остаемся там, где находимся по линии соприкосновения, люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение», – сказал президент.
Зеленский заявил, что любое мирное соглашение должно быть вынесено на всенародное голосование. По его словам, если сделка будет предусматривать односторонний отказ от суверенитета над Донбассом, украинский народ ее отвергнет.
Он также выразил недовольство тем, что президент США Дональд Трамп публично призывает к уступкам именно Украину. «Надеюсь, это просто его тактика, а не решение», – отметил Зеленский. Он добавил, что в личных контактах с американскими посредниками давление не ощущается.
Президент Украины также вновь заявил, что прорыв по территориальному вопросу возможен только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, и поручил своей команде поднять вопрос о переговорах лидеров.
Первый день переговоров делегаций США, Украины и России в Женеве завершился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. По данным Кремля, 18 февраля в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.