Зеленский допустил вывод войск из Донбасса при условии ответного шага РФ

При этом он предположил, что, если соглашение зафиксирует текущую линию соприкосновения, как это было сделано в других регионах под контролем России, украинцы могут поддержать этот вариант на референдуме. «Думаю, если в документе будет записано, что мы остаемся там, где находимся по линии соприкосновения, люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение», – сказал президент.