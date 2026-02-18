Газета
Главная / Политика /

NYT: на переговорах по Украине обсуждалось управление демилитаризованной зоной

Ведомости

Демилитаризованная зона на Украине, возможно, не будет контролироваться ни Москвой, ни Киевом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, идея создания демилитаризованной зоны рассматривается как один из возможных элементов будущего урегулирования конфликта. Однако ключевым вопросом остается механизм управления этой территорией и гарантии безопасности.

Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор считает, что демилитаризованная зона могла бы стать частью жизнеспособного решения, но только при условии учета интересов Украины.

Как пишет NYT, участники переговоров также обсуждали возможность создания зоны свободной торговли на территории предполагаемой демилитаризованной зоны, чтобы сделать ее более приемлемой для обеих сторон. Однако перспективы инвестиций в регион, расположенный между двумя армиями, даже при условии прекращения огня, остаются ограниченными. Большая часть промышленной инфраструктуры разрушена, действует лишь одна угольная шахта, а риск возобновления боевых действий сохраняется.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным издания, выразил сомнения в целесообразности такого соглашения.

Тяжелые, но деловые: как прошли трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
В Женеве завершились переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Консультации велись два дня – 17 и 18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, назвал обсуждения в Швейцарии тяжелыми, но деловыми.
1  / 11

В Женеве завершились переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Консультации велись два дня – 17 и 18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, назвал обсуждения в Швейцарии тяжелыми, но деловыми. / Екатерина Чеснокова / ТАСС

Отдельным камнем преткновения остается вопрос управления демилитаризованной зоной. Киев настаивает на размещении международных миротворческих сил. По словам украинского губернатора, в потенциальной зоне проживают около 190 000 мирных жителей, включая 12 000 детей.

Два из трех источников, знакомых с переговорами, сообщили NYT, что обсуждается вариант создания гражданской администрации, которая могла бы управлять территорией после окончания войны. В ее состав теоретически могут войти представители как России, так и Украины, однако стороны пока далеки от достижения окончательного соглашения.

18 февраля Зеленский заявил, что делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля»

В Женеве завершились переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Консультации велись два дня – 17 и 18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, назвал обсуждения в Швейцарии тяжелыми, но деловыми.

