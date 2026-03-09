Зачем Трамп звонил в Москву на фоне войны с Ираном и роста цен на нефть

Основной сюжет – не снятие санкций, а сигнал рынку, который посылает Трамп в надежде минимизировать панику и убедить в улучшении ситуации, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, пока рынок не верит в то, что цены на нефть долго будут высокими, да и они уже постепенно начали снижаться. Что касается России, то пока не известно о подписании какого-либо документа или лицензии, направленной на ослабление санкций именно в отношении России.