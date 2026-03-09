Зачем Трамп звонил в Москву на фоне войны с Ираном и роста цен на нефть

Зачем Трамп звонил в Москву на фоне войны с Ираном и роста цен на нефтьПрезидента США больше всего волнует подорожание бензина
Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин провели 9 марта девятый по счету официальный телефонный разговор с февраля 2025 г. Он состоялся по инициативе американской стороны и продлился около часа, подчеркнул помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. Во время звонка присутствовало множество людей как с нашей стороны, так и с его», – рассказал американский лидер. По его словам, он обсудил с российским коллегой американо-израильскую операцию в Иране. Он упомянул, что Москва предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, но одновременно с этим подчеркнул необходимость сосредоточиться на украинском урегулировании.
Как отметил Ушаков, главными темами разговора были конфликт в Иране и украинское направление. Была затронута тема Венесуэлы – в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.
В ходе пресс-конференции в тот же день Трамп объявил о намерении частично ослабить санкционное давление на нефтяной сектор «некоторых стран» с помощью механизма исключения (waiver). При его использовании ответственные правительственные ведомства приостанавливают отслеживание исполнение санкционного режима для отдельных юридических лиц и их сделок и, соответственно, разрешают ранее запрещенные операции.
Waiver обычно используют для обеспечения интересов национальной безопасности, включая стабилизацию цен и предотвращение углубления финансового кризиса. Они также разнятся по срочности и могут действовать от 30 до 180 дней с возможностью продления или переутверждения.
«У нас введены санкции в отношении некоторых стран. Мы хотим снять их до момента, пока [Ормузский] пролив не возобновит нормальное функционирование», – сказал Трамп. При этом 6 марта минфин США, со слов главы ведомства Скотта Бессента (курирует санкционную политику), одобрил выдачу Индии 30-дневной лицензии для покупки российской нефти, которая уже находится в танкерах.
«Отмените свое решение снять нефтяные санкции с России. Ваши попытки помочь России выглядят как предательство», – заявил конгрессмен-демократ Тед Лю (цитата по газете The Miami Times от 9 марта). При этом еще 8 марта министр энергетики Крис Райт заявил, что политика администрации в отношении российской нефти, в частности в части санкционного давления, не изменится. Кроме того, по словам комиссара Евросоюза по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, США заверили своих европейских партнеров во временном характере санкционных послаблений.
Основной сюжет – не снятие санкций, а сигнал рынку, который посылает Трамп в надежде минимизировать панику и убедить в улучшении ситуации, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, пока рынок не верит в то, что цены на нефть долго будут высокими, да и они уже постепенно начали снижаться. Что касается России, то пока не известно о подписании какого-либо документа или лицензии, направленной на ослабление санкций именно в отношении России.
«Лицензия в отношении Индии выглядит странно, потому что ей не запрещалось покупать российские углеводороды. Трамп просто грозил ввести пошлины в отношении Нью-Дели, но самого по себе запрета на закупку российской нефти не было и нет», – объяснил эксперт. По его мнению, как только на рынке поймут, что ничего не поменялось, то новости о новых ударах по нефтяной инфраструктуре стран Ближневосточного региона снова сподвигнут цены на рост. «Много факторов в пользу продолжения роста дефицита и, соответственно, цен», – сказал Юшков.
Своими заявлениями Трамп хочет сбить рост цен на бензин в самих США, так как это удорожание грозит и так довольно уязвимым шансам республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, однопартийцы буквально молят президента «завершить иранскую войну». При этом Кошкин не исключает, что Трамп может обратиться за помощью к Москве в вопросе урегулирования ближневосточного кризиса.
Как сообщила 10 марта газета The New York Times, средняя цена на бензин по стране с 28 февраля (с начала совместной американо-израильской операции в Иране) увеличилась на 17%. По данным совместного опроса агентства Reuters и опросника Ipsos, опубликованным в этот же день, 67% ожидают дальнейшего увеличения цен. При этом только 29% американцев поддерживают военные удары США против Ирана.
Что касается части разговора, посвященной Украине, то Ушаков подчеркнул, что Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня «для достижения долгосрочного урегулирования». Отвечая на вопрос «Ведомостей» 10 марта, означает ли это, что Трамп снова (как до саммита в Анкоридже 15 августа) требует сначала прекращения огня, а уже затем продолжения переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таких требований не выставлялось.
«Это уже неоднократно проговаривалось. И хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина. Но в целом действительно все заинтересованы в скорейшем прекращении огня. Здесь трудно с этим спорить», – уточнил Песков.
Без урегулирования иранского вопроса сейчас вряд ли возможно вести диалог по завершению российско-украинского конфликта, продолжил Кошкин. По его мнению, это объясняется сомнениями, которые могли возникнуть в отношении администрации Трампа со стороны российских властей. «Ведь трудно не обращать внимания на систематический блеф Трампа. Это явно будет держаться в уме при любых контактах и обещаниях», – подчеркнул он. «Сейчас все контрагенты Трампа понимают, что он в сложном положении, и поэтому можно ожидать изменения переговорных стратегий в отношении его в пользу более жесткого подхода», – резюмировал Кошкин.