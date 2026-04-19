Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров. Но тут ситуация зависит не только от нашего желания, но и от готовности сторон», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский допустил встречу с Путиным на территории США или на Ближнем Востоке. 17 апреля МИД Украины подтвердил, что Киев готов к встрече лидеров, ее возможно организовать в Турции.
Российская сторона приглашала Зеленского на встречу с Путиным в Москву. Киев неоднократно отвергал это предложение.
В январе стартовали трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона в ОАЭ. Стороны обсудили параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. Два раунда встреч проходили в закрытом режиме без присутствия прессы. Стороны подтверждали готовность к новому раунду переговоров, но новые встречи не проводятся из-за войны на Ближнем Востоке.